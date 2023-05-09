ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسماك مجهولة المصدر بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأسماك مجهولة المصدر، بإجمالي وزن طن و187 كيلوجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مكثفة للطب البيطري في المنوفية

وأشار الدكتور رفعت حماد، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، إلى استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أن لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وأطباء إدارة المجازر، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك قامت بضبط الكمية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات تهدف إلى التأكد من سلامة اللحوم والدواجن في الأسواق حفاظا على سلامة المواطنين، ويتم شن الحملات في جميع المراكز والمدن والقرى، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 400 مخالفة تموينية في 48 ساعة

كما ضبطت حملات مديريتي الصحة والتموين على قرى ومدن محافظة المنوفية أكثر من 400 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين، وحررت المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.