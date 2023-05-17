الانتهاء من إنشاء مدرسة ومحطة صرف صحي بمركز ملوي في المنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، أعمال المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للتأكد من معدلات ونسب التنفيذ بقرى المركز، وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

مشروع محطة معالجة الصرف

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جرى المرور على قرية بني خالد لمتابعة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي والمقامة على مساحة 13 فدان بنسبة تنفيذ 85% بطاقة إنتاجية تصل الى 20-30 ألف متر مكعب، وتخدم حوالي 260 ألف نسمة بنطاق الوحدة القروية بإبشادات بمركز ملوي.

الانتهاء من مدرسة تونا الجبل

وأضاف أنه جرى المرور أيضا على مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسي والتي انتهت بنسبة 100%، والمقامة على مساحة 4200 متر بعدد 5 أدوار وتشمل 25 فصل، وتم العمل بها العام الدراسي الحالي 2022 /2023 لخدمة أبناء وبنات قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

وفي وقت سابق، أعلنت محلية ملوي، تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية ديرأبوحنس التابعة لمجلس قروي دير البرشا، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة وأملاك ري.