عناوين مكاتب العمل المحدثة في المنيا.. 12 منشأة في خدمة المواطنين

تتيح مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات، خدمات مختلفة للمواطنين، ومنها استخراج نموذج التشغيل المعروف بـ«كعب العمل» للراغبين في الالتحاق بالوظائف في القطاعين العام والخاص، والإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

وتقدّم بوابة «الوطن» عناوين مكاتب العمل في محافظة المنيا وعددها 12 مكتبا، وأرقام الهواتف، للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب، كما يلي.

عناوين مكاتب العمل في المنيا

- دير مواس متعدد، شارع الحرية - عنوانه: ديرمواس ت: 2210502

- أبو قرقاص - عنوانه: شارع الناصر متفرع من شارع الجمهورية - ت: 2420768

- العدوة - عنوانه الوحدة المحلية شارع بورسعيد - العدوة - ت: 7460042

- مطاى - عنوانه: شارع بورسعيد - مطاي - ت: 3920633

- سمالوط - عنوانه: منطقة عرب الزينة - ت: 7750444

- مغاغة - عنوانه: 23 ش ناعوم عمارة الزهور - مغاغة - ت: 7550371

- بني مزار - متعدد الأنشطة - عنوانه: شارع العمدة - بني مزار - ت: 7821602

مكاتب العمل في المنيا الجديدة

- المنيا ذو نشاطين (تفتيش وعلاقات) مجمع المصالح الحكومية - عنوانه: المنيا - ت: 2362017

- ملوي - عنوانه - المساكن الشعبية - ملوي - ت: 656354

- المنيـا - تشغيل مطورمجمع المصالح الحكومية - عنوانه المنيا - ت: 2372492

- مكتب تراخيص الأجانب - عنوانه: برج السلام شارع سعد زغلول - المنيا - ت: 2364070