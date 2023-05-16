إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على «صحراوي المنيا»

أصيب اليوم الثلاثاء، 10 أشخاص، من مركز الفشن بمحافظة بني سويف، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «5671 و ر ح»، ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من: إيمان صالح مساعد 17 عامًا، رحمة نادي مساعد 27 عامًا، حمزة أبو الليل همام 19 عامًا، شهد عيد محمد 16 عامًا، نجاة حلمي بكر 17 عامًا، ناهد أحمد كامل 18 عامًا، أحمد جمعة سعداوي 17 عامًا، بطة رفعت محمد 17 عامًا، بطة سعد ناصر 21 عامًا، مروان فراج سالم 16 عامًا.

وجميع المصابين يقيمون في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، إذ تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور وجروح، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق الصحراوي الغربي.