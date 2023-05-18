كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب.. للقادمين من الخارج

بعد إصدار مجلس الوزراء قرار إعفاء القادمين من الخارج رسوم ضريبة الجمارك على الذهب، لمدة 6 أشهر، قررت مصلحة الجمارك، تطبيق القرار استنادا على البند التاسع من المادة العاشرة لقانون 67 لعام 2016، الذي ينص على: «ربط الضريبة على الذهب الوارد من الخارج بقيمة المصنعية».

حساب القيمة المضافة على الذهب للقادمين من الخارج

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، يفرض على المشغولات الذهبية والسبائك مع القادم من الخارج بوزن 200 جرام، تحدد لها قيمة مصنعية 80 جنيها للجرام، فإنه يتم احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة عليها عند الإفراج من الجمرك.

وتوضح «الوطن»، من خلال مثال طريقة حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد من الخارج، افتراضًا أن كمية الذهب 100 جرام، فيكون حسابها 100 جرام × 80 جنيها التي تعد قيمة المصنعية للجرام الواحد، فهذا يساوي 800 جنيه قيمة المصنعية.

ويتم ضرب قيمة المصنعية في 14% التي تعد نسبة ضريبة القيمة المضافة ثم يتم قسمتها على 100، وبذلك تكون قيمة الضريبة المضافة على 100 جرام من المشغولات الذهبية هو 1120 جنيها.

وهذا يوضح أن جرام الذهب الوارد من الخراج يدفع عليه ضريبة قدرها 11 جنيها و20 قرشًا.