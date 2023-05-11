أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم بعد قرار مجلس الوزراء

شهدت أسعار السبائك الذهب في مصر، استقرارا خلال تعاملات اليوم داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، بعد قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، وشهد الذهب خلال الفترة الماضية تذبذبا في الأسعار، وتٌعد السبائك والجنيهات الذهب من بين أفضل الاستثمارات في الذهب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته «BTC»، أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر سبائك الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 315 ألفًا و895 جنيهًا لسبيكة 100 جرام، و3 ملايين و139 ألفًا و15 جنيهًا لسبيكة الألف جرام، و16 ألفًا و460 جنيهًا لسبيكة الـ5 جرامات، و161 ألفًا و880 جنيهًا لسبيكة الـ50 جرامًا، و31 ألفا و895 جنيهات لسبيكة الـ10 جرامات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جراما 789 ألفا و330 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محال الصاغة اليوم 2914 جنيهًا، كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل الصاغة 2480 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة، 2186 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 14 إلى 1700 جنيه، بينما يسجل عيار 12 اليوم في الصاغة دون مصنعية 1417 جنيهًا.

قرار إعفاء واردات الذهب

كان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.