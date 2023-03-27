نصائح مهمة عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية من أجل الاستثمار.. الدمغة أولا

يسعى الكثيرون إلى الاستثمار في أموالهم، ودائما ما يكون «الذهب» الملاذ الآمن لهم والادخار طويل الأجل، لذا يعملون على شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية الأقل مصنعية عن المشغولات، لذا نقدم أهم النصائح بحسب شركة جولد بيليون العاملة في مجال الذهب.

وذكرت «جولد بيليون» أنه عند التقدم لشراء السبائك الذهبية أو الجنيهات الذهبية من أجل الاستثمار أو الادخار، يجب التأكد ومراجعة بعض الخطوات، أولها أن يكون المكان الذي يعمل الشخص على الشراء منه موثوق به.

أهم نصائح شراء الذهب

ويجب عند شراء الذهب التأكد جيدا من وجود علامة الدمغة، ومن الأمور المهمة أيضا الاحتفاظ بالسبيكة أو الجنيه داخل الغلاف لتجنب التعرض للخش أو الخدش.

السبائك والجنيهات الذهبية

ومن النصائح أيضا عند شراء الذهب التأكد من الوزن، وأنه جرى الاتفاق عليه مع التاجر، وأشارت «جولد بيليون» إلى أنه يفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية بدلا من المشغولات، لأنهما أقل مصنعية، لذا لا يفقد الشخص قيمة أمواله فيما بعد عند عملية البيع.

وتابعت: لا يفضل بيع الذهب إلا عند الضرورة، إذ يعد من الاستثمارات طويلة الأجل، ويجب معرفة ذلك عند الشراء.