إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة في مركز مغاغة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 15 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

إزالة تعديات في مركز مغاغة

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، إنه جرى تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بدائرة المركز، وذلك ضمن الموجة الـ21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالات تعدى على أملاك الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات في المنيا وسمالوط

وفي وقت سابق، أعلن اللواء هاني بدوى رئيس مركز المنيا، إزالة 4 حالات تعد الارض الزراعية وأملاك الدولة خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ21، منها 3 حالات بقرية بنى محمد سلطان وحالة أخرى بقرية تله، مؤكدا عدم التهاون والتصدي بكل قوه وحسم لأي شكل من أشكال التعدي.

وأعلن سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة الـ21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 13 حالات تعد على أملاك الدولة حرم الصرف.