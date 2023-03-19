إخماد حريق داخل منزل في مركز مغاغة شمال المنيا دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدينة علي حريق محدود إندلع داخل منزل بمنشية الجزائر في مركز مغاغة بأقصي شمال محافظة المنيا، دون إصابات بشرية.

إخماد حريق داخل منزل في مغاغة

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل باسم ياسر عيد، الكائن بشارع يوليو بمنشية الجزائر في مركز مغاغة بشمال المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق ومنع امتداده ورجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

إصابة سائق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية

علي جانب أخر تلقي مدير أمن محافظة المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بسقوط جسم صلب علي عامل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن آلة حديدية داخل كرتونة سقطت علي إبراهيم عبد الله محمد 41 عاما سائق، مقيم بمحافظة الأقصر، بجنوب الصعيد، وذلك أثناء تواجده، داخل مصنع أولاد العدوي للكرتون بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابته بكسر بالحوض ونزيف، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.