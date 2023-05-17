تحذيرات من هطول أمطار رغم اقتراب موعد فصل الصيف في السعودية 1444-2023

حذر محلل في المركز السعودي للأرصاد عقيل العقيل، من هطول أمطار على الرياض التي ستتأثر بسحب ركامية رعدية، مضيفًا أنَّه من المتوقع هطول الأمطار على المرتفعات وقمم الجبال، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سوف يحدث بالرغم من اقتراب موعد فصل الصيف في السعودية 1444-2023، وذلك بحسب قناة «الإخبارية» السعودية.

موعد فصل الصيف 1444-2023 في السعودية

ووفقًا الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية، من المقرر أن يبدأ فصل الصيف 1444-2023 في السعودية يوم 21 يونيو 2023 الموافق 3 ذي الحجة 1444، وتستمر فترة الصيف 3 أشهر، إذ يبدأ الجو في التحسن تدريجيا، ثم يصل إلى درجات الحرارة الشديدة في المملكة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى في البلاد من 35 إلى 45 درجة مئوية خلال فصل الصيف من شهر يونيو وحتى أغسطس.

مناخ المملكة العربية السعودية

يختلف مناخ المملكة العربية السعودية خلال فصول السنة، إذ تشهد البلاد في المناطق الجنوبية الغربية، هطول الأمطار بسبب تحول منطقة الالتقاء المداري ودوران الرياح الموسمية وتفاعلهما مع تضاريس المنطقة، رغم حلول موعد فصل الصيف 1444-2023 ، فيما تتعرض الأجزاء الشمالية الشرقية والوسطى من المملكة، خلال فصل الشتاء إلى هطول أمطار بسبب تفاعل الرياح الغربية، حيث تكون المنخفضات الجوية باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، مع امتداد منخفض السودان، وذلك بحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في السعودية.