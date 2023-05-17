تراجع جديد في أسعار الذهب.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، لتستمر في الانخفاض حتى التعاملات الصباحية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21، نحو 2230 جنيها للجرام، مقابل 2250 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 20 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: 2549 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2230 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1911 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و840 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1985 دولارًا أمريكيًا للأوقية.