هل يباع الذهب الوارد من الخارج بنفس أسعار المحلي؟.. اعرف التفاصيل

أكّد خبراء الذهب أنَّ المشغولات الذهبية الواردة مع القادمين من الخارج، تباع بنفس أسعار الذهب المحلي، إذا اضطر أصحابها الإقدام على بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية أو جنيهات أو سبائك.

سعر جرام الذهب عند البيع

وقال عادل راضي، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالجيزة، لـ«الوطن»، إنَّ الذهب الوارد من الخارج يتمّ احتساب سعره عند البيع بنفس سعر الذهب المعروض في محلات الصاغة عند البيع، دون انتقاص من قيمته أي مبالغ، مؤكّدًا أنَّ محلات الصاغة تشتري أي كميات من الذهب المعروض للبيع من القادمين من الخارج، وهو الأساس الذي أقرّت فيه الحكومة قرارًا بإعفاء الذهب الوارد مع القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام.

احتساب ضريبة القيمة المضافة

وبحسب بيان رسمي لمصلحة الضرائب، صدَر بالأمس، فإن احتساب ضريبة القيمة المضافة يتمّ على مصنعية الجرام وليس على قيمة الذهب ككل، موضحة مثالًا كالتالي: «إذا بلغت قيمة المشغولات الذهبية الواردة مع القادم من الخارج 200 جرام ذهب، فيتم حسابها كالآتي: 200 جرام مضروبة في قيمة مصنعية الجرام ولتكن 80 جنيهًا، فتساوي 16 ألف جنيه هي قيمة مصنعية وزن الجرامات الواردة، ويتمّ ضربها في 14(نسبة القيمة المضافة) مقسوم على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على وزن 200 جرام ذهب هو 2240 جنيهًا».