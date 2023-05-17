الدولار يقود أسعار الذهب للانخفاض عالميا.. والأوقية تفقد 15% من قيمتها

تراجعت أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفضت الأسعار من 2000 دولار للأوقية، لتسجل أقل من ذلك، متخلية عن أرباحها، بسبب شعور المستثمرين بالقلق من مفاوضات سقف الديون الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

ووفق تقارير البورصات العالمية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.07% إلى 1992 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الفورية للذهب إلى 1988 دولارا للأوقية وبنسبة 0.06%، وفي المقابل ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 102.555 نقطة.

تراجعات الذهب أمس

وتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين عند نهاية تعاملات أمس، مع صدور بيانات اقتصادية مثلت دعمًا للدولار، في ظل مزيد من التصريحات التي تشير لاستمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار الذهب خلال نهاية تداولات أمس في العقود الآجلة للذهب انخفاض بنسبة 1.5% أو ما يعادل 29.7 دولار لتصل إلى 1993 دولارًا للأوقية، بعد أن وصلت إلى 1989.1 دولار خلال التداولات .

ووفق تصريحات رافائيل بوستيك، أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي، فأسوأ سيناريو قد يضطر الفيدرالي إلى مواجهته حاليا، أن تبدأ معدلات البطالة بالتزايد، في الوقت الذي يظل فيه التضخم مرتفعا ويقاوم التراجع، مشيرا إلى أنّ هذا سيضع حينها ضغطا هائلا على الفيدرالي الأمريكي.

وقال عضو الفيدرالي الأمريكي، جون ويليامز، إنّ الاقتصاد يواجه تضخما مرتفعا غير مقبول، والتضخم بدأ يتحرك تدريجيا في الاتجاه الصحيح.