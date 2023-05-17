سعر الذهب في السعودية اليوم.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

بعد مرور أيام من إصدار مجلس الوزراء المصري عدة قرارات بإعفاء الذهب المستورد من الضريبة الجمركية لمدة تصل إلى 6 أشهر، تساءل العديد من المصريين عن سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجاري، تزامناً مع حفلات الخطوبة و الجواز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يرغب الكثير في شراء أو بيع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب في السعودية

وفى هذا السياق ترصد «الوطن» سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، داخل السوق المحلية، من ضمن موضوعاتها الخدمية التي تهم القارئ وهو كالتالي:

بحسب موقع «برايس جولد»، شهد سعر الذهب في السعودية، صباح اليوم عدة تغيرات في سعر البيع والشراء الخاص بعملة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وخلال التداولات الصباحية على الذهب بالمملكة العربية السعودية، تراوح أعلى وأقل سعر للذهب 239.917 ، و1.679 ريال سعودي، حيث يسهل متابعة سعر أوقية الذهب حول العالم وتحديد القرار المناسب سواء لتعاملات الشراء أو بيع الذهب.

سعر الذهب في السعودية عيار 21

وحول سعر الذهب في السعودية، فسجل جرام الذهب عيار 21 تراجعا ملحوظا ليباع بسعر 209.93 ريال أي ما يعادل 55.98 دولار أمريكي، وذلك قبل احتساب المصنعية أو الضريبة، بعد أن فقد نحو 0.93 ريال خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب في السعودية عيار 22

ويباع الذهب في السعودية، عيار 22 بسعر219.93 ريال سعودي للجرام، وذلك يعادل 58.65 دولار أمريكي.

سعر الذهب في السعودية عيار 24

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليباع 239.92 ريال، مقابل 63.98 دولار أمريكي، بعد أن سجل أمس الثلاثاء 242.03 ريال، وهذا النوع هو هو الأكثر مبيعا في الأسواق المحلية السعودية، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة نقاء الذهب إلى المعادن ما يكسبه صلابة ولمعانا.