هاني عادل لـ«أنا والقناع»: هند صبري صديقة مقربة.. وعلمتني حاجات مهمة في التمثيل

تحدث الفنان هاني عادل، عن العلاقة التي تربطه بالفنانة التونسية هند صبري، موضحًا: «هي صديقة مقربة جدا، وساعدتني في بدايته، طلعت مني حاجة كويسة عشان أفيد المشهد كله».

علمتني ازاي أقف ورا الكاميرا حتى لو مش موجود في الكادر

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية «الحياة»: «هي اللي علمتني موضوع إننا بنعمل مشهد مع بعض مش بنعمل مشهد عشان نعلي على بعض، وعلمتني ازاي أقف ورا الكاميرا حتى لو مش موجود في الكادر، وهي عملت كده معايا لما كانت حامل في فيلم أسماء»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.