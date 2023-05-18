تفاصيل جريمة دار السلام.. 5 أشخاص أنهوا حياة شاب أمام المارة

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام بالقاهرة المتهمين الخمسة بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما وصلت لطريق مسدود حتى حدثت تلك الواقعة، للمثول أمام محقق النيابة لتمثيل الجريمة بمسرح الواقعة وشرح كيفية حدوثها بالصوت والصورة وسط انتشار أمني مكثف، وظهر المتهمون أثناء تمثيل الجريمة في حالة ثبات وهدوء وأدلوا بأقوال تفصيلية حول الواقعة.

حبس المتهمين

بعد الانتهاء عاد المتهمون إلى مقر جهات التحقيق، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويجددها قاضي المعارضات في الموعد القانوني المحدد، فيما أمرت النيابة تصريح دفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من تصاريح الدفن، وتشييع جثمانه وسط العديد من أهالي المنطقة بمقابر العائلة.

استدعاء أسرة المجني عليه وشهود العيان

كما أمرت باستدعاء أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم والإجابة على أن هناك خلافات سابقة أدت إلى حدوث الجريمة، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام إخطارا من مستشفى قصر العيني يفيد بوصول شاب مصاب بعدة طعنات ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعاف، والانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود ح»، مواليد 2002، وبالفحص تبين إصابته بـ 6 طعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات بأن 4 متهمين وسيدة وراء ارتكاب الواقعة بسبب تجدد خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.