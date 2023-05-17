ردود فعل متباينة على امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان مادة «اللغة العربية والخط والإملاء»، في اليوم الأول لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

«خالد»: امتحان اللغة العربية سهل وبسيط

وعبّر أحمد خالد، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، عن سعادته بمستوى امتحان اللغة العربية الذي جاء متوسطا وسهلاً، لافتا إلى أن الوقت كان كافيا للإجابة علي جميع الأسئلة، وأن الامتحان جاء متوافق للمنهج، ولم تأتِ منه أي قطع خارج المنهج.

وأوضح عبد الله شعيشع، أحد طلاب الشهادة الإعدادية ببيلا، أن الامتحان جاء سهلاً ومتوقعا، وأسئلة النحو كانت سهلة وبسيطة وغير معقدة، مشيرا إلى أن اللجان كانت منضبطة، وأن المراقبين وفروا جوا من الهدوء للطلاب.

«هند»: أسئلة التعبير والنصوص سهلة ومباشرة

وقالت هند مختار، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية بدسوق، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، حيث جاءت أسئلة التعبير والنصوص سهلة ومباشرة، بينما جاءت أسئلة النحو تقيس مستوى الطالب فوق المتوسط.

وأدى 63 ألفا و307 طالبا بمحافظة كفر الشيخ أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مادتي «اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية»، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2022 - 2023، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كالتالي:

الأربعاء 17 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الخميس 18 مايو 2023: مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو 2023: مادتي الجبر، والعلوم.

- الأحد 21 مايو 2023: مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو 2023: مادة الدراسات الاجتماعية.

ويعفى طلاب المنازل من امتحانات «الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات» النظري، على أن يُخصص 20 دقيقة من زمن امتحان «اللغة العربية» للإملاء، ويجري امتحان العملي لـ«التربية الرياضية» بمعرفة المدرسة، وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.