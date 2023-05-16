موعد وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية

48 ساعة تفصل الطلاب عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية، وفق الجدول المعدل من مديرية التربية والتعليم، والذي ينطلق الخميس المقبل 18 مايو الجاري، إذ جرى تجهيز 431 لجنة لاستقبال 99 ألف طالبا.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية

وتستعرض «الوطن» موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية وجدول الامتحانات، والذي ينطلق وسط توفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحان دون مشاكل من خلال غرفة العمليات المشكلة، وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو الجاري

- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو الجاري

- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 الجاري

- العلوم والتربية الدينية.. الاثنين 22 مايو الجاري

- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو الجاري

- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو الجاري

ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان، لمن قبل عذرهم من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية.

استعدادات وموعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى تجهيز 431 لجنة لاستقبال طلاب 625 مدرسة للمرحلة الإعدادية حيث يؤدي 99 ألف طالب وطالبة الإمتحانات موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية، وفق الجدول المعلن محذرة من الغش بكل أنواعه.

وأكدت أنه يجرى مواجهة أي محاولة للغش بكل حسم وحزم حيث أن اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أو أي أجهزة سمعية داخل مقر اللجان الامتحانية يعد مخالفة تعرضه للمساءلة القانونية، وتهدد استكماله الامتحانات وتصل إلى حرمانه منها.

وأصدرت المديرية عددا من التنبيهات لرؤساء لجان الامتحانات، منها الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وعدم جواز التنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، موجها رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش والالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان والتنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل علي ىظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وسرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل.