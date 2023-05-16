«تعليم القاهرة» تعلن استعدادها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني «دور أول» للعام الدراسي 2022-2023، والمقرر انطلاقها غدا.

ويؤدي 200 ألف و844 طالبًا وطالبة امتحاناتهم، غدا، أمام 768 لجنة، مؤكدًا أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الـ33 من «نظافة، تعقيم، تطهير، فرش، تهوية، إضاءة» مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.

الانضباط داخل اللجان

كما أكد مديرية التعليم بالقاهرة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات في يسر، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة على منع حيازة التليفون المحمول أو أى من أجهزة الاتصال أو التقنية الحديثة للمراقبين والطلاب، كذلك عدم منع أى طالب من أداء الامتحان، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية.

زائرة صحية باللجان

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية الـ33 على مدار اللحظة والتدخل الفوري في أي موقف، مطالبًا مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمتابعة الجيدة والمرور اليومي على اللجان الامتحانية وتذليل كل العقبات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.