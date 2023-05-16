موعد وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية.. تبدأ 20 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الغربية، موضحة أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الغربية

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية حرصت مبكرا على إعلان موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الغربية، موضحا أنه جرى نشر جدول المدراس التي بها لجان امتحانات من أجل الاستعداد مبكرا لامتحانات من قبل الطلاب

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من تجهيز اللجان كليا لاستقبال الطلاب لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 20 من مايو الجاري، وتستمر لمدة 6 أيام، حيث تختتم الامتحانات يوم الخميس 25 من الشهر نفسه.

موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الغربية، جاء كالتالي:

- السبت: 20 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف.

- الأحد: 21 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه، ساعتان.

- الإثنين: 22 مايو 2023 امتحان مادة الهندسة، ساعتان، ومادة التربية الفنية، ساعتان.

- الثلاثاء: 23 مايو 2023 امتحان مادة الجبر والإحصاء، ساعتان، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومدتها ساعة.

- الأربعاء: 24 مايو 2023 امتحان اللغة الأجنبية، ساعتان، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف.

- الخميس: 25 مايو 2023 امتحان مادة العلوم، ساعتان.