موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف.. اعرف الجدول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في بني سويف، والذي يبدأ بعد غد الخميس 18 مايو، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وسط إجراءات احترازية تضمنت تقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، وتوزيع المراقبين ورؤساء اللجان، والانتهاء من طباعة ورق الأسئلة وجميع الأعمال الخاصة بالامتحانات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 الفصل الدراسي الثاني رسمي وخاص ولغات وعربي، كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023: التربية الرياضية.

السبت 20 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية.

السبت 20 مايو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو 2023: الهندسة.

الأحد 21 مايو 2023: التربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الثلاثاء 23 مايو 2023: التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023: العلوم.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بعدد من الإجراءات منها تحديد موعد وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية، إذ أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستعدادات تضمَّنت الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن الاستعدادات تضمَّنت التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

وفي سياق آخر اختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 للصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، والتي جرت وسط إجراءات وقائية داخل اللجان، كما اختتمت امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني.