«تعليم دمياط»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

تابع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة الدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية، والتي يؤدي بها الامتحان مدارس الإعدادية بنين وجنة الأطفال ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

واطمأن وكيل الوزارة على سير امتحان مادة العلوم والذي سار بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأكد عبد الرؤوف أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية بالمدارس، والتأكد من الانضباط وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين.