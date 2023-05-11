ضوابط وتحذيرات «تعليم دمياط» في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. اعرفها

أعلن علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التعليم، عن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023، حيث تم توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم ونجاح هذه الامتحانات، مشددًا على أهمية الانضباط الكامل داخل وخارج اللجان.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

في السياق عقد وكيل الوزارة اجتماعًا عاجلًا لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أعلن خلاله الالتزام بضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تحديد مسؤولية رئيس اللجنة في عدة بنود منها:

- حسن سير العمل باللجنة

- عدم جواز التنازل عن مهام العمل لأى من أعضاء اللجنة

- التأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان

- التأكد من عدم وجود أي من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

الانضباط الكامل داخل وخارج اللجان

كما وجه «عبد الرؤوف» رؤساء اللجان بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً، والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

منع استخدام الطلاب للهاتف المحمول

وأكد وكيل الوزارة علي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية، مشددا بمنع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق امتحانات منضبطة.

الاجتماع مع الملاحظين

كما وجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومي مع اختيار غرفة خاصة للكنترول، وتعليق جدول الامتحانات في مكان ظاهر للطلاب بالإضافة إلي عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.