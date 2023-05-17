موعد فصل الصيف في الإمارات 2023.. باق 35 يوما

أعلنت جمعية الفلك الإماراتية، موعد فصل الصيف في الإمارات 2023، ومن المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر يونيو المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى ذروتها، وتختلف باختلاف المناطق الموجودة بالبلاد، وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الفلك الإماراتية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الصيف يبدأ عندما تبلغ الشمس ابعد مرضع لها شمالا.

موعد فصل الصيف في الإمارات 2023

وأشار «الجروان» إلى أن موعد فصل الصيف في الإمارات 2023، من المتوقع أن يبدأ يوم 21 يونيو المقبل بعد أن تصل الشمس إلى أقصى موضع، فتتعامد الشمس على مدار السرطان، ويستمر فصل الصيف حتى تعود الشمس نحو التعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة «البيان الإماراتية»، فإن الحسابات الفلكية قد حددت موعد فصل الصيف في الإمارات 2023، حيث يبدأ بعد 35 يوما، ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي في يوم السبت 23 سبتمبر 2023.

طيران الإمارات ترفع معدلات الرحلات الجوية

وتزامنا مع بدء موعد فصل الصيف في الإمارات 2023، أعربت شركة طيران الإمارات، عن آمالها بتعافي القوى العاملة داخل المطار، في بداية فصل الصيف مع اعتدة ارتفاع معدلات الإشغال الكاملة لأكبر عدد من الرحلات الجوية ضمن شبكة وجهاتها العالمية لمستويات ما قبل جائحة كورونا، وإذ يعنى ضرورة استعداد الدولة الجيد من تكثيف عدد المسافرين.

وأعلنت شركة طيران الإمارات، التي يقع مقرها في العاصمة الإماراتية دبي عن إضافة نحو 5 طائرات من طراز إيرباص A380 جديدة إلى جدول الرحلات خلال فصل الصيف، وذلك في إطار جهود الدولة في زيادة خدمة المسارات وسط الزخم المستمر خلال الفترة الصيفية.