تعرف على أسعار حملات الحج في الإمارات 2023 بعد تخفيض التكاليف

يتطلع الكثيرون إلى معرفة أسعار حملات الحج في الإمارات 2023، من أجل المشاركة في الحج هذا العام خاصة أن أداء مناسك الحج توقفت أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عام 2020 بعد انتشار المرض في أنحاء العالم وتعطل حركة المطارات، حيث اقتصر على المقيمين في المملكة السعودية فقط.

أسعار حملات الحج في الإمارات 2023

وبحسب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تخفيض تكلفة الحج بأكثر من 60% من أجل التيسير في ظل رغبة متزايدة من المواطنين والأفراد في أداء فريضة الحج، ووصلت أسعار حملات الحج في الإمارات 2023 إلى 45000 درهم، كما تبدأ سعر حملة الحج من 27500 درهم إماراتي ويتم تقديمها من خلال الشركات من خلال التسجيل في حملات الحج 2023، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في مصر بحسب نشرة البنك المركزي اليوم إلى 8.41 جنيه مصر فقط لا غير.

أسعار حملات الحج في الإمارات 2023 وشروط السعودية

ويأتي الإعلان عن أسعار حملات الحج في الإمارات 2023، مع اقتراب موسم الحج 2023 وإعلان المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن لأي شخص يحمل تأشيرة زيارة أداء فريضة الحج هذا العام، لأنه يشترط أن يحصل الشخص على تأشيرة الحج وتصريح مسجل من أجل أداء الفريضة.