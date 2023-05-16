سعر الذهب اليوم عيار 21 في الإمارات.. يتراجع بنهاية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في الإمارات تراجع في نهاية المعاملات، اليوم الثلاثاء 16 مايو الجاري، حيث سجل عيار 24 نحو 235.1 درهم مقابل 236.62 درهم إماراتي في المحلات، صباح اليوم.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» سعر الذهب اليوم عيار 21 في الإمارات وباقي الأعيرة في المحلات، وفق ما ذكر بموقع وكالة الأنباء الأماراتية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في الإمارات

وبحسب المتعارف عليه، فإنّ سعر الذهب في الإمارات يتنوع بحسب العيار، ويعتبر الأعلى سعرًا هو عيار 24 قيراطا، بسبب ارتفاع نسبه الذهب في المشغولات نفسها، كما انه يضاف تكلفة المصنعية إلى الجرام، والتي تتحدد حسب الشركة المصنعة وشكل المشغولات ووزنها.

وجاء سعر عيار الذهب 21 بسعر 205.72 درهم مقابل 207.04 درهم في بداية المعاملات وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة في نهاية المعاملات اليوم كالآتي:

سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي

وجاءت أسعار الأعيارة المختلفة للذهب في المحلات اليوم، مع العلم أنّها لا تشمل تكلفة التصنيع «المصنعية»، والتي تختلف حسب المصنع والمشغولات نفسها.

سعر جرام الذهب عيار 24 بسعر 235.1 درهم إماراتي.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 205.72 درهم.

في حين يباع جرام الذهب عيار 18 بسعر 176.33 درهم.

ووصل لنحو 137.14 درهم إماراتي كسعر للجرام الذهب الواحد عيار 14.

بينما عيار 12 فقد سجل سعر الجرام نحو 117.55 درهم إماراتي.