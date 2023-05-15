سعر الذهب في الإمارات اليوم بنهاية التعاملات.. اعرف الجرام وصل لكام؟

سجل سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 15 مايو 2023، ارتفاعاً ليصل سعر أوقية الذهب إلى 7,401.73 درهم إماراتي وفقاً للمعلن في متاجر الذهب بالدولة الخليجية، لتنعكس هذه الزيادة على أسعار جرامات الذهب والأعيرة المختلفة والتي كان أعلاها تغيراً عيار الذهب 24 قيراط، فيما وصل أعلى سعر للذهب في الإمارات اليوم إلى 7,420.79 درهم للأوقية، مقابل أدنى سعر عند 7,384.76 درهم.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وجاءت زيادة سعر الذهب في الإمارات اليوم بنسبة 0.27% بعد ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ووصول سعر أوقية الذهب إلى أكثر من 2,015 دولار أمريكي وسط ارتفاع الطلب على معدن الذهب للتحوط من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

فيما يبحث المصريون عن أسعار الذهب في الدول العربية ومن بينها سعر الذهب في الإمارات، السعودية والكويت، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية ليتصدر سعر الذهب في الإمارات اليوم محركات البحث.

سعر الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 24

ووفقاً لموقع «برايس جولد»، فإنَّ سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 24 قيراط وصل إلى 237.97 درهم إماراتي ما يعادل 64.81 دولار أمريكي، بعد أن شهد جرام الذهب عيار 24 زيادة بمقدار 0.55 درهم.

ويقبل الغالبية على شراء الذهب في الإمارات عيار 24 قيراط بسبب أنَّه الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب المختلفة نظرا لارتفاع نسبة الذهب المخلوطة بمعادن أخرى ما يكسب السبيكة الذهب صلابة ولمعانا أكبر.

سعر الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 22

فيما يُباع جرام الذهب عيار 22 قيراط في أسواق الإمارات بسعر 218.14 درهم ما يعادل 59.4 دولار بزيادة 0.50 درهم، وذلك قبل إضافة المصنعية إلى سعر الذهب في الإمارات اليوم.

سعر الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21

ووصل سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 21 قيراط، إلى 208.22 درهم إماراتي ما يعادل 56.7 دولار أمريكي، بزيادة 0.48 درهم.

فيما وصل سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 18 قيراط، إلى 178.48 درهم إماراتي ما يعادل 48.6 دولار أمريكي، بمقدار زيادة بلغت 0.41 درهم.

ويتميز الذهب في الإمارات للمشغولات والعملات بأشكاله المختلفة وتصميماته الدقيقة، فيما لا يتفاوت سعر الذهب في الإمارات كثيراً من متجر ذهب إلى آخر قبل احتساب سعر المصنعية لارتباطه بسعر الذهب العالمي.