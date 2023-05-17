انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد.. اعرف أبرز الظواهر الجوية

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وموعد انخفاض درجات الحرارة، وانكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد في تلك الفترة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة بداية من غدًا الخميس وحتى السبت 20 مايو، بقيم تتراوح من 4 : 5 درجات على معظم الأنحاء.

تفاصيل انخفاض درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الخميس 18 مايو على القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة، وشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة، وتصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 22 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

ومن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يكون الطقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة.