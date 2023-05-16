«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا: عودة نشاط الرياح والشبورة

يستمر ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الأربعاء على جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما أكدته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريح لـ«الوطن»، مع استمرار ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وأضافت «غانم»، أن اليوم الثلاثاء، شهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بمعدل درجتين لـ3 درجات، وتستمر في طقس غدا الأربعاء، بنفس معدلات درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار، في حين تشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، نهارا، كما يشهد طقس المساء انخفاضا في معدلات تصل لـ15 درجة، على عدد من المدن والمحافظات، حيث يسود طقس مائل للبرودة أحيانا.

وأشارت عضو مكتب الأرصاد الجوية، إلى أن التحسن التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ من الخميس القادم، حيث نشهد انخفاضا بين 5-6 درجات على جميع الانحاء.

درجات الحرارة غدا

وسجلت توقعات درجات الحرارة غدا الأربعاء، في مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 34 - 18

- العاصمة الإدارية 34 - 18

- أكتوبر 34 - 18

- بنها 33 - 19

- دمنهور 33 - 18

- وادي النطرون 32 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبو سمبل 37 - 22