طقس الأيام القادمة في المحافظات وموعد انتهاء الموجة الحارة.. شبورة ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات وموعد انتهاء الموجة الحارة، إذ تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

طقس الأيام القادمة وموعد انتهاء الموجة الحارة

وعن طقس الأيام القادمة في المحافظات وموعد انتهاء الموجة الحارة، أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا بداية من يوم الخميس 18 مايو والجمعة 19 مايو، إذ تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

وعن طقس يوم الخميس 18 مايو تشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية رياح محملة بالرمال والأتربة مع طقس غائم جزئيا بارد ليلاً معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على جميع المحافظات حتى يوم الاثنين القادم 22 مايو، مع تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر، لا سيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، نظرا لوجود الأتربة العالقة.

درجات الحرارة الأيام القادمة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات خلال الأيام القادمة جاءت كالآتي:

الخميس 18 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

الجمعة 19 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة

السبت 20 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

الأحد 21 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

الاثنين 22 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.