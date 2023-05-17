حالة الطقس اليوم.. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وفي أول الليل يسود طقس لطيف، ويكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما حالة البحر المتوسط فيكون معتدلا وارتفاع الموج يتراوح من «1.5: 2.25 متر»، أما البحر الأحمر فيكون خفيفا وارتفاع الموج «1:0.5 متر».

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بتوقعات درجات الحرارة اليوم، في مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 34 - 18

- العاصمة الإدارية 34 - 17

- أكتوبر 35 - 17

- بنها 33 - 18

- دمنهور 34 - 18

- وادي النطرون 35 - 17

- كفر الشيخ 32 - 18

- المنصورة 33 - 18

- الزقازيق 34 - 19

- شبين الكوم 34 - 18

- طنطا 32 - 17

- دمياط 27 - 18

- بورسعيد 26 - 19

- الإسماعيلية 36 - 18

- السويس 34 - 17

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 34 - 18

- نخل 36 - 12

- كاترين 29 - 11

- الطور 33 - 21

- طابا 35 - 19

- شرم الشيخ 36 - 24

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 18

- مطروح 23 - 17

- السلوم 25 - 16

- سيوة 30 - 20

- رأس غارب 35 - 22

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 22

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 30 - 20

- أبو رماد 31 - 22

- رأس حدربة 30 - 21

- الفيوم 36 - 18

- بني سويف 37 - 19

- المنيا 38 - 20

- أسيوط 39 - 20

- سوهاج 38 - 21

- قنا 40 - 21

- الأقصر 41 - 22

- أسوان 41 - 23

- الوادي الجديد 40 - 19

- أبوسمبل 41 - 21