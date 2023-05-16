طقس 72 ساعة مقبلة.. نشاط لحركة الرياح والأربعاء ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة الهامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس لطيف في الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة تدريجيا بدءاً من يوم الخميس المقبل، بقيم تترواح من 4 إلى 5 درجات مئوية.

حالة الطقس يوم الأربعاء 17 مايو

وتكثر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشملية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الخميس 18 مايو

وتشهد حالة الطقس يوم الخميس نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الجمعة 19 مايو

وتسمتر الرياح حتى يوم الجمعة، وتنشط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

درجات الحرارة الخميس 18 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

درجات الحرارة الجمعة 19 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.