قطع المياه لمدة 8 ساعات في الدقهلية للصيانة .. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن خطة قطع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز منية النصر لمدة 8 ساعات يوم السبت المقبل 20 مايو 2023، من أجل أعمال الصيانة في مرفق مياه منية النصر على أن تبدأ الأعمال من الساعة 9.00 صباحاً حتى 5 مساءً.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بيان صحفي، ذكرت فيه القري التي تتأثر بقطع المياه في قري منية النصر وعددهم 8 قري وهم: «برمبال الجديدة - برمبال القديمة - ميت عاصم - كفر علام - الرياض - الكردي - النزل – الجنينة» وذلك من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 5 مساء يوم السبت القادم.

سبب قطع مياه الشرب في الدقهلية

أرجعت شركة «مياه الدقهلية» سبب قطع مياه الشرب إلى القيام بأعمال صيانة بمرفق مياه منية النصر، مما يستلزم قطع المياه خلال فترة الأعمال.

وناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال وفي حالة الشكاوى والطوارئ تتلقي الشركة البلاغات على الخط الساخن رقم 125.

قطع المياه عن 3 مدن في الدقهلية

وبالتوزاي مع تلك الأعمال وفي نفس التوقيت تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في توصيل التيار الكهربائي لروافع مياه قرى مركز شربين، مما يستلزم قطع مياه الشرب عن مدينة شربين والقرى التابعة لها، ومجلس قروي بلقاس، وبعض قرى طلخا وهم: «جزء من مدينة طلخا - ديسط - كتامة - الطويلة - الحاج خليل».