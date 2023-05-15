قطع المياه في عدة مناطق بالقليوبية والدقهلية للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والدقهلية، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملهما للقيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه وربط الخطوط.

قطع المياه عن منطقة القناطر الخيرية

وأعلنت شركة مياه القليوبية انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة فجرا، نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

قطع المياه في الدقهلية

كما أعلنت شركة مياه الدقهلية، في بيان، قطع المياه بمنطقة جسر النيل التابعة لمركز رئاسة ومدينة ميت غمر، بمناطق مقر إدارة شركة الكهرباء وشارع معرض الندى وشارع الثانوية بنات وشارع أبو النجا وشارع بدر وشارع الصادق ماركت، غدًا الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، لنقل المشتركين على خط المياه 4 بوصة بلاستيك الجديد.

متابعة سير العمل بمحطة الصرف الصحي

من جانبه قام المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالمرور على محطة رفع صرف صحي رقم 11 بغرب المنصورة، برفقة عدد من قيادات الشركة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة.