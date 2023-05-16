قطع المياه عن مدينة الرياض وقرى المركز بكفر الشيخ لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مدينة الرياض وقرى المركز، غدا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب في مركز ومدينة الرياض، هي قرى: «بقلولة، ومنشأة سلامة، والعاقولة، والعمدان»، وقرى المركز «أريمون، وحليس، ودقلت، وأبو ريشة»، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه بقلولة، ما يتسبب في توقف محطة بقلولة.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.