خريطة قطع المياه في 3 محافظات اليوم.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركات المنوفية وبني سويف وكفر الشيخ لتنفيذ أعمال الصيانة وغسل وتطهير الخزانات.

قطع المياه بمدن وقرى محافظة المنوفية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في بيان، عن قطع المياه اليوم بمدن «الباجور وسرس الليان ومنوف والقرى التابعة لها الحامول- فيشا- كفر فيشاـ كمشوش- هيت- سروهيت- كفر السنابسة»، بدءً من العاشرة صباحًا وحتى 2 ظهرًا من نفس اليوم لإجراء غسيل استثنائي للشبكات وتطهير الخزانات وأعمال الصيانة وغسل وتطهير الخزانات المرشحة وأعمال الصيانة والتطهير بمحطتي منوف المرشحة والحامول المرشحة.

مواعيد قطع المياه في سمسطا

وفي بني سويف، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن قرية دشاشة بمركز سمسطا اليوم بدءً من الحادية عشر صباحاً وحتى الخامسة عصراً، لمدة 6 ساعات لتنفيذ أعمال ربط خط «10 بوصة» بخط 6 بوصات بقرية دشاشة.

توفير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في بيان، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لافتة إلى توفير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب.

تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه بقلولة

وفي كفر الشيخ أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه، عن مناطق «بقلولة - منشأة سلامه - العاقولة -العمدان - وتوابعهم بمركز الرياض وقرى أريمون - حليس- دقلت - أبوريشه وتوابعهم» لمدة 8 ساعات، بدءً من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة من مساء اليوم لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه بقلوله .