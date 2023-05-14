خريطة قطع المياه لمدة 10 ساعات عن 44 منطقة بالفيوم اليوم.. الأماكن والمواعيد

تشهد 43 منطقة بينهم مدينة كاملة قطع المياه اليوم بالفيوم لمدة 10 ساعات متصلة، وذلك بحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي أعلنت انقطاع المياه اليوم الأحد، موضحةً سبب قطع المياه والأماكن المتأثرة بالانقطاع، فضلًا عن موعد عودة المياه مرة أخرى، وسط تحذيرها للأهالي والمستشفيات والمخابز لتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن قطع المياه عن الفيوم ومواعيد قطعها وإعادة ضخها في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سبب انقطاع المياه اليوم

وأوضحت شركة مياه الفيوم سبب انقطاع المياه اليوم والذي يتمثل في عمل صيانة لازمة لأحد خطوط المياه الذي يبلغ قطره نحو 1000 مم داخل محطة مياه العزب الجديدة.

وفيما يخص مدة انقطاع المياه اليوم فإنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أوضحت قطع المياه لمدة 10 ساعات تبدأ في العاشرة مساء اليوم الأحد وتستمر حتى الثامنة صباح غدًا الإثنين، حتى يتم الانتهاء من عمل الصيانة، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعًا.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وضمت قائمة أماكن انقطاع المياه اليوم بالفيوم 44 منطقة تضمنت جميع المراكز كما يلي:

مدينة الفيوم بالكامل.

19 منطقة بمركز الفيوم وهي الزملوطي، وكفور النيل، والعامرية، وسنوفر، والبسيونية، وسيلا، ومجزر العزب، والعزب، ومنشأة دمو، ووحدات الجيش بدمو، والإعلام، ومساكن دمو، وسجن دمو، وهوارة المقطع، وهوارة عدلان، واللاهون، ودمشقين، ومدينة الفيوم الجديدة بالكامل.

12 منطقة في مركز إطسا وتضم مدينة إطسا بالكامل، ودفنو، وقلهانة، وقلمشاه، ومطول، ومنية الحيط، والونايسة، والمختلطة، وأبو جندير، ومنشية ظافر، وبحر أبو المير، والغابة.

4 مناطق بمركز سنورس وتضم جرفس، والكعابي، وأبو عيطة، ومطرطارس وتوابعهم.

3 مناطق في مركز أبشواي وتضم النصارية، وطبهار، والعجميين وتوابعهم.

3 أماكن في مركز يوسف الصديق، وتضم الحامولي، والنزلة، والشواشنة وتوابعهم.

أخبار شركة مياه الفيوم اليوم

وفي آخر بيان أصدرته أخبار شركة مياه الفيوم اليوم، طالبت الشركة سكان تلك المناطق، والمستشفيات، والمخابز، ومختلف المؤسسات من تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب أو المياه المستخدمة في باقي الأنشطة الحياتية طوال فترة الانقطاع حتى يتم إعادة ضخها مجددًا.