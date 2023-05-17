حبس 3 عاطلين متهمين بحيازة 65 طربة حشيش في الإسماعيلية 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين متهمين بحيازة مخدر الحشيش على نشاط واسع بعد ضبطهم بكمية كبيرة من المخدر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين فيما ضبط بحوزتهم من المواد المخدرة، وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول نشاط المتهمين ورصدهم لتحركاتهم على مدار الفترة الماضية، وأمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لإثبات وجود المخدر، وإرفاقه في تقرير رسمي ضمن أوراق القضية.

القبض على المتهمين

وألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، برئاسة العميد أحمد بلبولة، القبض على 3 أشخاص من أخطر العناصر الإجرامية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتمكنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام بمشاركة العقداء علي عبد النبي وأحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات من ضبط العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة ومركز ابوصوير تخصصو فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية استهدفت المأمورية بمشاركة الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي المتهمين وبحوزتهم 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.