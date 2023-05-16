حبس عاطلين اعتديا على سائق وسرقا «التوك توك» في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في مركز فايد بالإسماعيلية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة سرقة توك توك بالإكراه والاعتداء على سائقه.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهم الشروع في قتل المجني عليه سائق التوك توك وسرقة المركبة بالإكراه؛ بغرض بيعها والتحصل علي مبلغ مالي، وحيازة أسلحة بيضاء.

كما واجهت جهات التحقيق المتهمين بتحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة، ورواية سائق التوك توك، الذي تم الاعتداء عليه وتفريغ بعض الكاميرات واعترفا بارتكاب الواقعة.

القبض علي المتهمين

جدير بالذكر أن مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، ألقت القبض على شخصين بتهمة الاعتداء على شاب وسرقة التوك توك الخاص به بالإكراه بنطاق قرية فنارة التابعة لدائرة المركز.

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث بمشاركة النقباء احمد حمدي ومحمد عبدالباسط معاوني مباحث فايد، نجحا في تحديد هوية المتهمين ومكان إخفاء التوك توك فيما تمكنت مأمورية بمشاركة النقباء أحمد إسماعيل وأحمد عوض الله بعد تحديد هوية المتهمين في تحديد أماكن ترددهما، وألقت المباحث القبض عليهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وقال المجني عليه، في محضر الشرطة، إن شخصين طلبا منه توصيلها إلى إحدى المناطق الحدودية بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، وفي الطريق أشهر أحدهما سلاح أبيض في وجهه للاستيلاء على «التوك توك»، وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وأثناء قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.