ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سائق لسرقة «توك توك» في الإسماعيلية

ألقت مباحث مركز فايد، في محافظة الإسماعيلية، القبض على شخصين بتهمة الاعتداء على شاب وسرقة مركبة «توك توك» خاصة به بالإكراه.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً، يفيد تلقي مباحث الإسماعيلية بلاغا باعتداء شخصين على شاب وسرقة مركبة «توك توك» خاصة به بنطاق قرية فنارة التابعة لدائرة مركز فايد.

تشكيل فريق بحث

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث، بمشاركة النقباء أحمد حمدي ومحمد عبدالباسط، معاوني مباحث فايد، وانتقلا إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شاب بجروح متفرقة في أنحاء جسده.

وقال المجني عليه، في محضر الشرطة، إن شخصين طلبا منه توصيلها إلى إحدى المناطق الحدودية بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، وفي الطريق أشهر أحدهما سلاحا أبيض في وجهه للاستيلاء على الـ«توك توك» وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وأثناء قيامه بمقاومتهما تعديا عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

ضبط المتهمين

ونجحت مأمورية مكبرة في تحديد هوية المتهمين وأماكن ترددهما، وألقت المباحث القبض عليهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بمشاركة شخص آخر سيئ النية، أخفيا لديه المركبة المشار إليها، كما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.