انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على طريق «الإسماعيلية - السويس» (صور)

تعرضت سيارة نقل مساء اليوم الثلاثاء للانقلاب على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، وتسببت في إيقاف حركة المرور جزئيا بسبب انتشار الرمال على الطريق.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل قرب منطقة كوبري سيناء على طريق السويس الصحراوي، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

إصابة شخصين في الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث نقلت السائق ومرافق له إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في حالة مستقرة ومصابين بكدمات وجروح سطحية، وتم إجراء الطوارئ اللازمة لهما، فيما يتم إجراء الأشعات اللازمة للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.

معدات لرفع الرمال

ودفعت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومنطقة القناة، بمعدات من مركز مدينة الإسماعيلية، تشمل عدد من اللوادر والسيارات لرفع الرمال من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية.

وقال شهود عيان إن السيارة تعرضت للانقلاب جراء انفجار الإطار الأمامي لها واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في سقوط حمولة الرمال من السيارة.