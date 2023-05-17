توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غدا الخميس 18 مايو وحتى السبت من ذات الشهر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بداية من غدا الخميس على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 : 5 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ويسود خلال الفترة المذكورة طقس لطيف في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الخميس 18 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

درجات الحرارة الجمعة 19 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

درجات الحرارة السبت 20 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.