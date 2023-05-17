دعاء خاشع لمصطفى حسني عبر قناة الناس: اللهم لا تجعل اليأس يملأ نفوسنا

نشرت قناة الناس، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للداعية الإسلامي مصطفى حسني، تحت عنوان «اللهم أنزل سكينتك على كل قلب أرهقته الحياة».

دعاء لله عز وجل

ألقى الداعية الإسلامي مصطفى حسني، دعاءً جميلا، قائلا: «اللهي خالقي، يا فارج الكروب ضمّني إلى حماك، يا إله الوجود من لقلبي سواك، إنّ زادي قليل وأنا طالب رضاك، اللهم أنزل سكينتك على كل قلب أرهقته الحياة، وقونا وأشدد عزيمتنا».

وأضاف حسني: «اللهم لا تشمت بنا أعداءنا بقلة حيلتنا، ولا تجعل اليأس يملأ نفوسنا، واجعل ما بقي من عمرنا هو خير أيامنا، يا سند من ليس له سند ويا من عليه المتكل والمعتمد».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.