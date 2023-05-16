هاني تمام عبر قناة الناس: العلاقة بين الزوجين قائمة على الحق والواجب

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلاقة بين الزوجين قائمة على الحق والواجب، بمعنى أنه مثل ما للزوجة من حق وواجب، عليها حق وواجب، وكذلك الرجل، مؤكدا أن الطرفين سواء وعليهما أن يقومان بواجبهما أولا قبل أن يطالبا بحقوقهما.

المرأة قبل الإسلام كائن بلا قيمة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال استضافته بحلقة برنامج «البيت»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «القرآن لفت انتباهنا إلى أمر لطيف، إذ بدأ بحقوق المرأة أولا، لأن قبل الإسلام كانوا يعتبرونها كائنا بلا قيمة ومهمشة ومنُفرة، ولا يؤخد بكلامها، ولما جاء الإسلام كرمها ورفع من قيمتها فى المجتمع».

وتابع «مشكلتنا الآن، إن كل واحد بيطلب حقوقه، ولا يؤدي واجباته قبل حقوقه، وهذا سبب المشاكل بين الزوجين، الزوجة تقول حقي وهى مش عاملة واجبها، أو الزوج كذلك، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هيجى زمان إن الناس تطالب بحقوقها وتنسى واجباتها»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «إِنَّها سَتَكُون بَعدِي أَثَرَة وأُمُور تُنكِرُونَها!» قالوا: يا رسول الله، فَمَا تَأمُرُنَا؟ قال: «تُؤَدُّون الحَقَّ الذي عَلَيكم، وتَسأَلُون الله الذِي لَكُم».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.