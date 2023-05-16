علي جمعة يجيب عن سؤال طفل عبر قناة الناس: الجنة فين؟

«في سؤال في دماغي محيرني.. أنا عايز أعرف الجنة فين؟».. سؤال وجّهه طفل يُدعى ياسين عمره 7 سنوات، لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في برنامج «مع الناس» المذاع عبر فضائية «الناس».

هناك عالم الملك وهناك عالم الملكوت

ورد الدكتور علي جمعة قائلًا: «الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، منه ما نراه حولنا، وهذا الملك اذذي يدركه الإنسان بحسه المعتاد»، مشيرًا إلى وجود أشياء خارج نطاق المٌلك مثل الجن والملائكة والجنة والنار والعرش في عالم الملكوت.

وأكد مفتي الديار السابق، أنّ عالم الُملك ندركه بالحس المعتاد عند كل البشر، أما الملكوت فهو ما لا يدركه الإنسان بحسه المعتاد، وقد يدركه بما يزيد عن حسه المعتاد مثل رؤية الأنبياء للملائكة.

واستشهد جمعة بواقعة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتحمل الوحي الإلهي ويخوض رحلة المعراج، مستشهدًا بقوله «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ»، مشيرًا إلى أنّه صلى الله عليه وسلم كان بشر مثلنا يوحى إليه.

وشدد جمعة على أنّ التكنولوجيا الحديثة رصدت الملك لكنها لم ترصد الملكوت ولم ترصد العرش والجنة والنار والكرسي والملائكة، وغيرها مما أخبرنا الله عن بعضها في الكتاب والسنة، مختتمًا «يقولي الجنة فين أقوله إحنا في ملك وهي في الملكوت».