«الداخلية» تضبط المتهم بالتشهير بفتاة في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص بتهمة التشهير بإحدى السيدات بالقليوبية.

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من إحدى الفتيات في بنها، بقيام خطيبها السابق والمقيم بأسيوط، بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تمّ تحديد مكان المشكو في حقه بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.