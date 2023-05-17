رئيس «حماية المستهلك» السابق: المحور الاقتصادي من أهم محاور الحوار الوطني

قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إنّ المحور الاقتصادي من أهم محاور الحوار الوطني، واصفا الحوار الوطني بأنه توجه جديد للدولة ضمن خطط بناء الجمهورية الجديدة.

دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني مقدرة من الشعب المصري

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك السابق خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني مقدرة من الشعب المصري وكل منظمات المجتمع المدني والأحزاب، لأنها تستهدف مصلحة المواطن المصري والتعامل مع الواقع بفكر جديد ومواجهة التحديات والاهتمام بالمواطن.

حضور حزبي مكثف إلى جانب النقابات ومنظمات المجتمع المدني

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أنه من خلال لجنة العدالة الاجتماعية، فإن الحوار الوطني يتناول دراسة المشكلات الموجودة والتحديات والواقع والرؤية المستقبلية، وحضرت الأحزاب بشكل مكثف بالإضافة إلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني وكل المفكرين المعنيين بالمحور الاقتصادي، حيث يتطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وكل إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة سواء برنامج تكافل وكرامة وإجراءات الدولة لمواجهة زيادة الأسعار وتوفير السلع من خلال المنافذ المختلفة للقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين.