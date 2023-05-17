تفاصيل القرض الشخصي من بنك التنمية الصناعية.. يصل لـ1.5 مليون جنيه

يوفر بنك التنمية الصناعية قرضا شخصيًا لأصحاب الأعمال، بحد أدنى 250 ألف جنيه، وحد أدنى للدخل 50 ألف جنيه، وفي السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر مايو 2023، من بنك التنمية الصناعية، يصل الحد الأقصى للقرض 1.5 مليون جنيه.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب الأعمال

وبالنسبة للحد الأدنى لعمر العميل ليحصل على القرض يجب أن يكون 25 عامًا، فيما يكون الحد الأدنى لمدة القرض عام، والأقصى 5 سنوات.

وعن الحد الأدنى لمدة النشاط فهو عامين، ولتاريخ بداية النشاط أيضًا عامين، بحسب ما أعلنه بنك التنمية الصناعية.

مميزات القرض الشخصي من بنك التنمية

- يمكن لأصحاب الأعمال، إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر.

- إمكانية شراء القروض.

- إمكانية الحصول على قرض بحد منفصل.

- يوفر بنك التنمية الصناعية إمكانية فتح الحساب مجانًا.

- إعفاء من عمولة خدمة الحساب.

- يقدم بنك التنمية الصناعية إعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب.

- يتيح البنك التأمين على الحياة مجاناً.

- لا يوجد مصاريف استعلام.