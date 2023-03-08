تفاصيل القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان.. اعرف الشروط

يوفر بنك التعمير والإسكان للعملاء العاملين بالقطاع الخاص فرصة الحصول على قرض شخصي مقابل تحويل الراتب دون أي ضمانات.

وبحسب جدول بنك التعمير والإسكان الخاص بتمويل العاملين بالقطاع الخاص لمارس 2023، يمنح هذا البرنامج العميل قرض شخصي حتى مليون جنيه في حال تحويل الراتب أو 500 ألف جنيه في حال عدم تحويل الراتب.

ويكون التمويل الشخصي للعاملين بالقطاع الخاص في بنك التعمير والإسكان دون ضامن، وبسعر عائد مميز، وتأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض.

تمويل العاملين بالقطاع الخاص

ويتيح البنك مرونة في فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر و120 شهرًا، في حال تحويل الراتب أو 60 شهر في حال عدم تحويل الراتب.

القرض الشخصي من بنك الإسكان والتعمير

ويشترط البنكك ألا يقل عمر المقترض من 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامُا نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للقرض الشخصي صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق أو خدمات يمر عليه 3 أشهر، وبأن مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر.