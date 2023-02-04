شروط الحصول على القرض الشخصي في عدد من البنوك.. يصل لـ3 ملايين جنيه

يتجه العديد من الأشخاص في الوقت الحالي إلى القروض للانتهاء من عدد من الالتزامات التي تقع على عاتقهم، ولذلك يتساءل البعض عن أبرز القروض التي توفرها العديد من البنوك بدون ضامن في الوقت الحالي وسعر الفائدة الخاص بها.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز القروض التي تطرحها عدد من البنوك للمواطنين والشروط الخاصة بها.

القرض البنك الأهلي المصري للأشخاص

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي بدون ضامن 2023 ببرامج تمويل مختلفة بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

-فترة سداد حتى 10 سنوات.

-قيمة القرض تصل إلى 2.5 مليون جنيه في حال تحويل الراتب للبنك، و3 ملايين جنيه في حالة تحويل مكافآت نهاية الخدمة.

-الفائدة: تبدأ من 18.25% متناقصة سنويا.

-تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

-حساب جارٍ مجانا.

-بدون مصاريف استعلام ائتماني.

-بدون ضامن.

شروط الحصول على قرض بدون ضامن من البنك الأهلي

- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل بداية من 1000 جنيه.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري

- ألا يقل عمر المفترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التسويات.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي CIB القرض الشخصي بدون ضامن 2023 لعملائه الموظفين أو أصحاب الأعمال الخاصة، كما يعطى البنك مرونة في فترة السداد بدءًا من 12 شهرا وحتى 96 شهرا، وتأتي تفاصيل القرض في النقاط التالية.

-قيمة القرض تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

-الفائدة تبدأ من 14% متناقصة سنوياً، و19.5% في حالة عدم تحويل الراتب.

-مدة القرض تصل إلى 8 سنوات.

- بدون ضامن.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضامن من CIB

-الحد الأدنى للسن من21 سنة الحد الأقصى للسن 60 سنة وقت استحقاق القرض الأصحاب الراتب الشهري، و65 سنة لأصحاب الأعمال الخاصة

-الحد الأدنى لصافي الراتب 2600 جنيه لأصحاب الراتب و10 آلاف جنيه للأعمال الحرة.

- تأمين على الحياة.